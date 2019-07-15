Выбрать информацию из описания товара (англ.)

Среднего уровня знаний английского достаточно (Intermediate, Upper Intermediate).

Дается ссылка на детальную страницу товара.

Составить данные:

1. название — http://prntscr.com/orpj0o (обычно на источнике это набор ключевых слов, нужно составить из них читабельное название)

2. выбрать плюсы и минусы — http://prntscr.com/oith6l

Всего нужно 3-4 плюса, 2-3 минуса

Подробно расскажу что откуда брать, дам видео с примерами составления.

Всего от вас около 45-50 слов на 1 товар.

УКАЖИТЕ В ПРОЕКТ цену за 1000 знаков.