Необходимы авторы для написания небольших информационных статей на тему диеты, похудение, коррекция веса. Примерный объем статей 2000-3000 знаков. Оплата за 1000 знаков с пробелами - 30 рублей. Требования к статьям - уникальность не менее ...
Рерайт статьи для календаря "Всемирный день арбуза"
Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "Всемирный день арбуза" - 30р./1т.збп
объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность.
Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).
Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.
Выбранный исполнитель
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