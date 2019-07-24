Senar2019

Валентина Senar2019

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа с текстами. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)

Люблю и умею работать с текстами: копирайтинг, рерайтинг, транскрибация, продающие тексты, написание стихов, рассказов и песен. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)

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Отзывы заказчиков

kuzmin55
Илья 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сделать рерайт текста
Быстро и хорошо выполнена работу по рерайту юридического текста.
Понравилось работать с заказчиком: хорошее ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт статьи для календаря "Всемирный день арбуза"
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Сергеем. Хорошее ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв