Работа с текстами. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)

Люблю и умею работать с текстами: копирайтинг, рерайтинг, транскрибация, продающие тексты, написание стихов, рассказов и песен. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)