Работа с текстами. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)
Люблю и умею работать с текстами: копирайтинг, рерайтинг, транскрибация, продающие тексты, написание стихов, рассказов и песен. Внимательно читаю ТЗ, учту все Ваши пожелания)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Быстро и хорошо выполнена работу по рерайту юридического текста.
Ответный отзыв
Понравилось работать с заказчиком: хорошее ТЗ, оплата в срок.
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Сергеем. Хорошее ТЗ, оплата в срок.