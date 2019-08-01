Добрый день. Необходимо осуществить рерайт четирех описаний категорий товаров от 500 до 700 символов без пробелов каждая. Написать подобное описание еще для одной категории и сделать ее уникальный рерайт. Необходимая уникальность 95%+ ...
Сделать рерайт текста
Сделать рерайт текста юридической тематики. Проверка по сервису https://text.ru Оригинальность от 90%
Текст который надо переделать прилагаю. Прогон через синонимайзеры не пройдет.
Выбранный исполнитель
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