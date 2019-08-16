Рерайт статьи для календаря "30 августа - День доставленных посылок"

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Завершен2 заявки242 просмотра

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "30 августа - День доставленных посылок" - 30р./1т.збп

объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Flora_Success
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Flora_Success
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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