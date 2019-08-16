Flora_Success

Арофат Алимжанова Flora_Success

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
К вашим услугам, Джин!

Скучно работать с текстом? Ненавидите печатать? Нет идей для баннера? Не любите математику? Хотите чтобы перевели текст? Хотите быстро справиться с лабораторками? А хотите помощь для создания рабочей программы или конспектов лекций? Может хотите выучить английский? 

Значит вы адресу! Исполню все ваши желания! Первое желания бесплатно.

С уважением,

Джин! 

Отзывы заказчиков

VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Рерайт статьи для календаря "30 августа - День доставленных посылок"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!