Flora_Success

К вашим услугам, Джин!

Скучно работать с текстом? Ненавидите печатать? Нет идей для баннера? Не любите математику? Хотите чтобы перевели текст? Хотите быстро справиться с лабораторками? А хотите помощь для создания рабочей программы или конспектов лекций? Может хотите выучить английский?

Значит вы адресу! Исполню все ваши желания! Первое желания бесплатно.

С уважением,

Джин!