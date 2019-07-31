Рерайт текста финансовой тематики

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Завершен3 заявки185 просмотров

Есть текст для сайта. Его нужно хорошо отрерайтить, соблюдая объемы текста в разных блоках.

Предлагайте свои цены. Срок: сегодня. 

Более подробно все расскажу и покажу в личке. Спасибо. 

6 лет назад
vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
6 лет назад
$24
1 день
Escrow
Все быстро, качественно и вовремя. Спасибо, Ирина! Однозначно рекомендую.
Владислав - отличный заказчик. Подробно объяснил заказ, произвёл быструю оплату, отличное общение. Обращайтесь, если у вас будут ещё заказы!

Заявки фрилансеров

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
6 лет назад