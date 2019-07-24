Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "ВДНХ 80 ЛЕТ: ТОП-10 СОБЫТИЙ 2019 ГОДА" объединить с "День рождения с роботами на ВДНХ"- 30р./1т.збп объем 2000-5000 знаков - 100% уникальность. ...
Большой объем для рерайта
Ищу команду рерайтеров для крупного проекта
Требуется: написать или сделать рерайт описаний заведений(рестораны\клубы) ~ 500 с бзп одно описание.
Заведений около 10.000.
Уникальность не менее 80% по text.ru
Сроки 1-2 месяца. (чем быстрее - тем лучше)
В заявке указать стоимость за 1000 символов бзп + размер команды и сроки.
Заявки фрилансеров
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