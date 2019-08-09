Нужна уникальная статья (не менее 90% по текст.ру) на тему "Как худеет Регина Тодоренко". Объем статьи не менее 2500 збп, максимально - 3500 збп. Оплата — 30 руб за 1000 збп.
Поиск и рерайт 60 статей по 1к знаков
Поиск и рерайт 90 статей по 1к знаков.С кратинками.Статьи должны быть интересные.Оплата 3000 р.
Тематика magiar.ru
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