Поиск и рерайт 60 статей по 1к знаков

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка136 просмотров

Поиск и рерайт 90 статей по 1к знаков.С кратинками.Статьи должны быть интересные.Оплата 3000 р.

Тематика magiar.ru

6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$45
7 дней
Escrow
Спасибо,все хорошо,рекомендую
Заказчик всегда был на связи. Оплата своевременная. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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