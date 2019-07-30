Рерайт статьи " День малинового варенья"

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Завершен9 заявок199 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи " День малинового варенья" - 30р./1т.збп

объем 2000-5000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

Ссылки на материалы я скину после согласования цены.

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olya_horoshko
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$1
5 дней
Escrow
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Очень довольна работой с Сергеем. Оплата сразу после выполнения работы. На вопросы отвечает четко и по делу. Планирую и далее работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

olya_horoshko
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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