olya_horoshko

Одним из самых сильных своих качеств считаю прагматичность. Этот навык мне позволяет ставить реальные цели и качественно их выполнять. Умение быстро печатать, а так же богатая фантазия помогут с легкостью справиться с любыми текстами. Заинтересованна в роботе и в ее качественном выполнении в короткие сроки.