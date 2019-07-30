olya_horoshko

Одним из самых сильных своих качеств считаю прагматичность. Этот навык мне позволяет ставить реальные цели и качественно их выполнять. Умение быстро печатать, а так же богатая фантазия помогут с легкостью справиться с любыми текстами. Заинтересованна в роботе и в ее качественном выполнении в короткие сроки.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень довольна работой с Сергеем. Оплата сразу после выполнения работы. На вопросы отвечает четко и по делу. Планирую и далее работать, рекомендую.