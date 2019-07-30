Рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать"

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Завершен8 заявок242 просмотра

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать" - 30р./1т.збп

объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

Ссылки на материалы я скину после согласования цены.

План статьи:

Вступление о бане

Виды веников

когда заготавливать

как заготавливать

иное

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vv02322
Алина 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
С Сергеем очень приятно работать) Оплату производит своевременно, задачи ставит четкие, отвечает на сообщения быстро. В общем, рекомендую)

Заявки фрилансеров

vv02322
Алина 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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