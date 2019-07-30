Сделать глубокий рерайт текста по экономике (10 страничек), чтобы вывести по антиплагиату на 85% (Антиплагиат). Не предлагать оригинальность по адвенго и другим тестором. Только антиплагиат ру Никаких макросов, только за счет переработки. Чтобы было ...
Рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать"
Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать" - 30р./1т.збп
объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность.
Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).
Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.
Ссылки на материалы я скину после согласования цены.
План статьи:
Вступление о бане
Виды веников
когда заготавливать
как заготавливать
иное
Выбранный исполнитель
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