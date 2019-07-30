Рерайтинг для сайта (английский язык)

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Завершен8 заявок213 просмотров

Добрый день, коллеги.

Необходим специалист-рерайтер для работы над рядом англоязычных проектов. (текстовый контент для веб сайтов)

Все подробности - отправим в личные сообщения.

Объем работы не большой, ищем специалиста умеющего работать быстро и эффективно.

6 лет назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Анастасия, проявила себя как ответственный исполнитель. Достигнуты все поставленные цели. Постоянная коммуникация. Работа принята без единой правки. Данный проект, долгосрочный с большим зарубежными клиентом, по этому в будущем будет обращаться неоднократно. Prospekt studio - однозначно рекомендует Анастасию, как порядочного исполнителя, высокой квалификации.
Сотрудничество прошло более чем успешно! Заказчик всегда на связи и подсказывает по любым вопросам. Абсолютно никаких проблем не возникло - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад

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