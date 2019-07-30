Рерайт текстов на английском

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Закрыт9 заявок223 просмотра

Добрый день. 

Необходимо осуществить рерайт четирех описаний категорий товаров от 500 до 700 символов без пробелов каждая.

Написать подобное описание еще для одной категории и сделать ее уникальный рерайт.

Необходимая уникальность 95%+

Файл с исходниками прикрепляю. 

6 лет назад
andrewsupp
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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