Рерайт статьи для календаря " День рождения поисковой системы Google"

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Завершен4 заявки253 просмотра

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря " День рождения поисковой системы Google" - 30р./1т.збп

объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу. 

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lebedevadash
Дарья 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Сергей объяснил, что нужно делать довольно простым языком. Оплата была произведена в срок, все точно вплоть до копейки. Советую!

Заявки фрилансеров

Lebedevadash
Дарья 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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