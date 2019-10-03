Сделать рерайт 5 статей

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен45 заявок839 просмотров

Статьи познавательной тематики. Нужно зарерайтить 5  статей по 3000-4000 символов каждая с исходником. Уникальность от 95%.  Оплата 40р/1000збп. Перед началом сотрудничества нужно выполнить тестовое задание, которое оплачивается. 

Тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/11dBVkn3AtTgN2UN5pk_v1iZEy-BCe3sT-ZhgaovXFBI/edit?usp=sharing

6 лет назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

lora1968
Лариса 
57 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$9
5 дней
Escrow
Отличный, отзывчивый исполнитель. Быстро выходит на связь
Внимательный заказчик, понятное ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lora1968
Лариса 
57 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт статьи для календаря " День рождения поисковой системы Google"

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря " День рождения поисковой системы Google" - 30р./1т.збп объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = Яндекс ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт описания

    Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80%  по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать рерайт текста

    $8

    Сделать рерайт текста юридической тематики. Проверка по сервису https://text.ru Оригинальность от 90% Текст который надо переделать прилагаю. Прогон через синонимайзеры не пройдет.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт текстов на английском

    Добрый день.  Необходимо осуществить рерайт четирех описаний категорий товаров от 500 до 700 символов без пробелов каждая. Написать подобное описание еще для одной категории и сделать ее уникальный рерайт. Необходимая уникальность 95%+ ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты на сайт

    Необходимо разработать рерайт текст по текст ру , 95-100% тексты должны быть хорошо продуманны , специализация ; оценка недвижимости  прикрепляем макет . https://drive.google.com/drive/folders/1_flieTXjAba21fi10lp65Lqy-k3I5ii5.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно перенести посты из вк в инстаграм

    $200

    Всем здравствовать. Необходимо перенести около 200 постов из ВКонтакте в Инстаграм. Посты о продаже различной бытовой жлектроники. Аккаунты, Расходники и материалы предоставлю.  Дедлайн 2 недели. Интересует только ручное размещение, никакой автоматики! ...

    Рерайтинг74 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт статьи для календаря "30 августа - День доставленных посылок"

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "30 августа - День доставленных посылок" - 30р./1т.збп объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайтинг для сайта (английский язык)

    Добрый день, коллеги. Необходим специалист-рерайтер для работы над рядом англоязычных проектов. (текстовый контент для веб сайтов) Все подробности - отправим в личные сообщения. Объем работы не ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт текста финансовой тематики

    Есть текст для сайта. Его нужно хорошо отрерайтить, соблюдая объемы текста в разных блоках. Предлагайте свои цены. Срок: сегодня.  Более подробно все расскажу и покажу в личке. Спасибо.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать"

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи " сбор веников для бани когда и как заготавливать" - 30р./1т.збп объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад