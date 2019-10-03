Я - фрилансер

У меня высшее образование по специальности русский язык и литература. Работала учителем начальных классов и русского языка и литературы. В последнее время занимала должность заместителя директора в центре социального обслуживания населения. Умею работать с текстами: исправлять ошибки, корректировать; делаю транскрибацию аудио и видеофайлов.

Очень люблю читать (произведения разных жанров).

Ответственна, исполнительна, пунктуальна.