Я - фрилансер
У меня высшее образование по специальности русский язык и литература. Работала учителем начальных классов и русского языка и литературы. В последнее время занимала должность заместителя директора в центре социального обслуживания населения. Умею работать с текстами: исправлять ошибки, корректировать; делаю транскрибацию аудио и видеофайлов.
Очень люблю читать (произведения разных жанров).
Ответственна, исполнительна, пунктуальна.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое за работу!
Ответный отзыв
Спасибо!
$9
10 баллов
6 лет назад
Отличный, отзывчивый исполнитель. Быстро выходит на связь
Ответный отзыв
Внимательный заказчик, понятное ТЗ. Рекомендую!
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга