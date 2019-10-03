lora1968

Лариса lora1968

 
57 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я - фрилансер

У меня высшее образование по специальности русский язык и литература. Работала учителем начальных классов и русского языка и литературы. В последнее время занимала должность заместителя директора в центре социального обслуживания населения. Умею работать с текстами: исправлять ошибки, корректировать; делаю транскрибацию аудио и видеофайлов.

Очень люблю читать (произведения разных жанров).

Ответственна, исполнительна, пунктуальна.

Отзывы заказчиков

V--
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Простое задание, найти повторы в списке
Спасибо большое за работу!
Спасибо!
Ответный отзыв
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
$9
10 баллов
6 лет назад
Сделать рерайт 5 статей
Отличный, отзывчивый исполнитель. Быстро выходит на связь
Внимательный заказчик, понятное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга