Статьи познавательной тематики. Нужно зарерайтить 5 статей по 3000-4000 символов каждая с исходником. Уникальность от 95%. Оплата 40р/1000збп. Перед началом сотрудничества нужно выполнить тестовое задание, которое оплачивается. Тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/11dBVkn3AtTgN2UN5pk_v1iZEy-BCe3sT-ZhgaovXFBI/edit?usp=sharing
Нужно сделать рерайт статьи
Нужно отрерайтить статью и вписать ключи.
Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%.
Объем текста: 6500 знаков.
Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Выбранный исполнитель
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