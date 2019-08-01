Нужна статья по тематике "Приметы"

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт1 заявка397 просмотров

Нужно написать статью и вписать ключи. Основное требование – раскрыть тему. 

Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%.

Цена – 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Chris_Shtern
Кристина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Текст не получен, автор пропал.

Заявки фрилансеров

Chris_Shtern
Кристина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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