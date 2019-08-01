Статьи на туристическую тематику

Добрый день

Нужно написать несколько статей на туристическую тематику.

Статьи примерно 7000-25000 знаков. Писать простым и доступным языком, грамотно, без ошибок, тавтологии, канцеляризма, лишней воды и художественных изысков. В статьи использовать свой опыт или минимум 3-5 источников на ваше усмотрение. Не нужно добавлять много ключевых слов в статью. Стараться не делать слишком больших абзацев.

Уникальность по текст ру — от 60%.

Уникальность по адвего — от 80%.

Пересечение с другими источниками по текст ру — не более 20%.

Прошу обязательно указать в заявке:

1. Стоимость за 1000 символов в рублях (с пометкой с пробелами или без)

2. Входит ли подбор фото для статьи в стоимость, если нет укажите стоимость поиска картинок

3. Есть ли у вас опыт написания статей для туристических сайтов?