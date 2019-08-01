Статьи познавательной тематики. Нужно зарерайтить 5 статей по 3000-4000 символов каждая с исходником. Уникальность от 95%. Оплата 40р/1000збп. Перед началом сотрудничества нужно выполнить тестовое задание, которое оплачивается. Тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/11dBVkn3AtTgN2UN5pk_v1iZEy-BCe3sT-ZhgaovXFBI/edit?usp=sharing
Статья для сайта.
Приветствую!
Нужна статья для сайта на тему Таргетированная реклама в вконтакте.Можно делать рерайт.
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