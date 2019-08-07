Рерайтинг статей о кэшбэке

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Завершен1 заявка126 просмотров

Рерайтинг статей по согласованной концепции.

6 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$450
15 дней
Александр сделал рерайтинг нескольких десятков статей одинаковых по смыслу. Но при этом тексты получились уникальные относительно друг друга. Все выполнено отлично.
С Андреем сотрудничать очень приятно. Всегда четкое ТЗ, быстрая оплата и проверка. Спасибо за очередной заказ.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад

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