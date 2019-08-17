Рерайт по тематике "приметы и суеверия"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен4 заявки264 просмотра

Нужно сделать рерайт статьи и вписать ключевые слова. 

Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. Объем текста: 7000 знаков. Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zinulechka
Зинаида 
51 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$4
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Zinulechka
Зинаида 
51 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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