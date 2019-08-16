Статья на тему "Как убрать неприятный запах из посудомоечной машины"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен2 заявки217 просмотров

Нужно написать статью по плану и вписать ключи. Самое важное требование - раскрыть тему без воды.

Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. 

Объем текста - 7000 знаков. Цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Пожалуйста, прикладывайте к заявке примеры ваших работ, если ваше портфолио не заполнено.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все отлично.
Все хорошо, оплата в срок, спасибо

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Биографии артистов рерайт + поиск инфы

    $385

    Ищу команду рерайтеров для крупного проекта Требуется: написать или сделать рерайт биографий артистов ~ 1000 знаков одна биография. В базе ~ 500 артистов Уникальность не менее 85% по text.ru Сроки чем ...

    Рерайтинг48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтер для статей по кулинарии

    Требуется рерайтер для создания статей на кулинарную тематику. Работа легкая, без ключей, ТЗ упрощенное. Тем много. Оплата - 25р/1000 збп. на карту Cбербанка. Пишите в личку с указанием почты.

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт на тему "приметы"

    $3

    Нужно сделать рерайт статьи и вписать ключевые слова.  Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. Объем текста: 5000 знаков. Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт по тематике "приметы и суеверия"

    $4

    Нужно сделать рерайт статьи и вписать ключевые слова.  Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. Объем текста: 7000 знаков. Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт информационных и развлекательных статей

    Добрый день! Требуется для развлекательного веб-сайт на постоянную и удаленную работу рерайтер. Интересные тематики, объем текста одной статьи:  1500 - 2000 знаков. Требуется опыт на движке Wordpress. Для начало количества рерайт не ...

    WordPress
    Рерайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт по отоплению

    Нужен рерайтер, который отлично разбирается или сможет разобраться в теме отопления, легко ориентируется в терминах, может найти в инете и нормально, без воды, без потери смысла, своими словами переписать тексты. Ищу человека, ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья для сайта.

    Приветствую! Нужна статья для сайта на тему Таргетированная реклама в вконтакте.Можно делать рерайт.

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать рерайт статьи

    $4

    Нужно отрерайтить статью и вписать ключи.  Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. Объем текста: 6500 знаков. Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад