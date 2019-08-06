Рерайт на тему "приметы"

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок429 просмотров

Нужно сделать рерайт статьи и вписать ключевые слова. 

Уникальность от 95% по text.ru, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%. Объем текста: 5000 знаков. Цена: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kseshamk
Ксения 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$3
2 дня
Escrow
Текст не получен, автор пропал.

Заявки фрилансеров

kseshamk
Ксения 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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