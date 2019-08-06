Ищу команду рерайтеров для крупного проекта Требуется: написать или сделать рерайт биографий артистов ~ 1000 знаков одна биография. В базе ~ 500 артистов Уникальность не менее 85% по text.ru Сроки чем ...
Нужна статья на тему "Что значит, если дома расцвел кактус"
Нужно написать статью на указанную тему по плану и вписать ключи.
Уникальность по text.ru от 95%, академическая тошнота по Адвего от 6 до 8%.
Объем статьи 5000 знаков без пробелов, цена 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Если у вас пустое портфолио, пожалуйста, приложите к заявке примеры ваших лучших работ.
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