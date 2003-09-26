Виконую все якісно та швидко!
Вітаю! Я – універсальний помічник, готова виконати ваші завдання швидко, якісно та за доступною ціною.
Мої навички:
✓Володію мовами:
• Українська (рідна)
• Російська (вільно)
• Англійська (впевнена)
• Китайський (початковий)
✓Текстова робота:
• Набір тексту
• Переклад (українська/російська/англійська)
• Редагування
• Написання відгуків, ліцензій, постів
✓Соціальні мережі:
• TikTok
• Telegram
✓Мої переваги:
• Відповідальність та пунктуальність
• Швидке навчання та адаптація до нових завдань
• Комунікабельність та ввічливість
• Креативність та нестандартний підхід
• Прагнення саморозвитку
Готова до співпраці та нових викликів.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1254
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Поживні маски для обличчя1 просмотр
- Перевод с русского на английский11 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание статей
Все добре, дякую за співпрацю.
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю ✨ Все сподобалось
$1
10 баллов
год назад
Английский языкНаписание обзоров
все нормально
Ответный отзыв
дякую за співпрацю ☺️
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Все як завжди добре
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю ☺️💖
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#559
Рерайтинг
1 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
#59
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#439
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1623