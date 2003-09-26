Виконую все якісно та швидко!

Вітаю! Я – універсальний помічник, готова виконати ваші завдання швидко, якісно та за доступною ціною.

Мої навички:

✓Володію мовами:

• Українська (рідна)

• Російська (вільно)

• Англійська (впевнена)

• Китайський (початковий)

✓Текстова робота:

• Набір тексту

• Переклад (українська/російська/англійська)

• Редагування

• Написання відгуків, ліцензій, постів

✓Соціальні мережі:

• TikTok

• Instagram

• Facebook

• Telegram

✓Мої переваги:

• Відповідальність та пунктуальність

• Швидке навчання та адаптація до нових завдань

• Комунікабельність та ввічливість

• Креативність та нестандартний підхід

• Прагнення саморозвитку

Готова до співпраці та нових викликів.