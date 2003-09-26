Dan_kiki

Катя Dan_kiki

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Виконую все якісно та швидко!

Вітаю! Я – універсальний помічник, готова виконати ваші завдання швидко, якісно та за доступною ціною.

Мої навички:

✓Володію мовами:

• Українська (рідна)

• Російська (вільно)

• Англійська (впевнена)

• Китайський (початковий)

✓Текстова робота:

• Набір тексту

• Переклад (українська/російська/англійська)

• Редагування

• Написання відгуків, ліцензій, постів

✓Соціальні мережі:

• TikTok

• Instagram

• Facebook

• Telegram

✓Мої переваги:

• Відповідальність та пунктуальність

• Швидке навчання та адаптація до нових завдань

• Комунікабельність та ввічливість

• Креативність та нестандартний підхід

• Прагнення саморозвитку

Готова до співпраці та нових викликів.

#23Написание статей
#51Русский язык
#55Английский язык
#86Написание обзоров
#92Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1254
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

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Отзывы заказчиков

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
Потрібно написати статтю на тему: як сказати мамі про місячні
Написание статей
Все добре, дякую за співпрацю.
Дякую за співпрацю ✨ Все сподобалось
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Английский языкНаписание обзоров
все нормально
дякую за співпрацю ☺️
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Русский языкНаписание обзоров
Все як завжди добре
Дякую за співпрацю ☺️💖
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Дякую за співпрацю
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#559
Рерайтинг
1 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
#59
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#439
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1623