Рерайтинг о приставках

Нужно написать ряд статей на тему приставок, планшетов, мини компьютеров. Более конкретные тематики предоставлю лично при обсуждении, исходники Вы находите сами, благо в сети их великое множество, мне подойдут все на первых порах.

Плачу 33 рубля или 1$ за 1000 без пробелов. Работы достаточно, могу взять 2-х человек.

http://www.profile.ru/articles/technology - примерные исходники