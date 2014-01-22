Отзывы для товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок216 просмотров

Требуется написать отзывы к каждому товару интернет магазина beurer.tv. Товары известные, 150 шт по 500 симв. Отзывы формата Яндекс Маркет.

11 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

polinapolia
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Спасибо все превосходно
Хороший змаказчик, понравилось сотрудничество.

Заявки фрилансеров

polinapolia
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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