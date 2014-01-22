Всем привет. На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть ...
Отзывы для товаров
Требуется написать отзывы к каждому товару интернет магазина beurer.tv. Товары известные, 150 шт по 500 симв. Отзывы формата Яндекс Маркет.
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