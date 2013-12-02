Заполнить таблицы наименованиями оборудования

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Закрытнет заявок141 просмотр

Здравствуйте!

Нужно в вордовом файле (в приложении) заполнить таблицы с оборудованием, которое якобы имеется на площадках проведения конференций. Всего 10 площадок. Для двух площадок оборудование уже заполнено. Посмотрите как там уже заполнено и делайте также. На каждую площадку должно быть оборудования на не менее чем 2 страницы, лучше больше (например 3 страницы было бы идеально).

Наименования оборудования можно брать, например, из яндекс маркета, или в гугле поискать специализирующиеся на подобном оборудовании магазины и брать оттуда 

Аккуратно все отформатировать! Чтобы везде был одинаковый шрифт, отступы, черный цвет. Ну, в общем, чтобы все нормально выглядело и не было ощущения, что это все надергано из разных мест

Модели и производители оборудования на всех площадках должно быть разное (чтобы было реалистично. Не могут площадки в разных регионах иметь одинаковое оборудование)

Требования к исполнителю:

хорошо уметь пользоваться гуглом или яндексом

аккуратность

Срок: до утра (до 9:00 3 декабря 2013г. по московскому времени). Оплата по факту выполнения работы. Без предоплаты

Оплата по вебмани WMR

Просьба в комментариях к данному объявлению написать сколько будет стоить эта работа.

11 лет назад
gerbill
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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