Всем привет. На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть ...
Реклама сайта на форумах
Требуется реклама на форумах. Необходимо будет зарегистрировать пользователя, создать тему посвященную компании, мониторить каждый день и отвечать пользователям. Если вопросы будут специфическими то отправлять на почту сайта к специалистам или на телефон компании. Мониторить нужно 1-2 раза в день. Начальный список форумов дам. Раз в неделю нужно будет искать новые форумы и там тоже самое делать.
В заявке указывайте пожалуйста цену и пример работ.
Заявки фрилансеров
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