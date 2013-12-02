Реклама сайта на форумах

Требуется реклама на форумах. Необходимо будет зарегистрировать пользователя, создать тему посвященную компании, мониторить каждый день и отвечать пользователям. Если вопросы будут специфическими то отправлять на почту сайта к специалистам или на телефон компании. Мониторить нужно 1-2 раза в день. Начальный список форумов дам. Раз в неделю нужно будет искать новые форумы и там тоже самое делать.

В заявке указывайте пожалуйста цену и пример работ.