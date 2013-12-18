Необходимы тексты

Нужны УНИКАЛЬНЫЕ тексты в с использованием ключей. Есть тексты без ключей. Общее количество знаков - 100-108 тысяч. Надо сделать за 3-4 дня. Оплата - вебмани, рубли. Тема - стройка и автомобили

Требования к написанию:

1. не менее 85% уникальности (будет проверяться)

2. Грамотность

В общем, ничего сложного, образец текста могу дать.