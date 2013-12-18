Необходимы тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок451 просмотр

Нужны УНИКАЛЬНЫЕ тексты в с использованием ключей. Есть тексты без ключей. Общее количество знаков - 100-108 тысяч. Надо сделать за 3-4 дня. Оплата - вебмани, рубли. Тема - стройка и автомобили

Требования к написанию:

1. не менее 85% уникальности (будет проверяться)

2. Грамотность

В общем, ничего сложного, образец текста могу дать.

11 лет назад
yanavoloshina
51 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель - рекомендую Всегда в срок!
Отличный заказчик, настоящий профессионал и просто хороший человек. С удовольствием буду продолжать сотруднечество.
karina_lu
Наталья 
61 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный копирайтер - рекомендую всем! Тексты грамотные, с ключами Наталья справилась на отлично. В срок уложились! Буду обращаться еще!
Главное качество у Яны - порядочность. Оплата поступила через минуту после отправки заказа. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
karina_lu
Наталья 
61 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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