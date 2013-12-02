Заполнить табличку

Переносим все эти страны по алфавиту вверх.

Т.е. в файле будут идти сначала эти страны А-Я, потом остальные страны А-Я.

Далее для каждой страны из первого списка А-Я (образцовая и умеренная стабильность)

нужно найти программы ВНЖ (вид на жительство).

И под страной отдельной строкой каждую программу заполнить по определенным параметрам.

Как должно в итоге выглядеть - вкладываю ваш файл.

Я на примере Словении начал - вы продолжите и покажите по Словении, чтобы я понял, что вы верно меня поняли.

Каждая строка - отдельная программа по ВНЖ.

Как заполнять: если рассматриваем Германию, инвестиции в бизнес. Тогда в строке Накопления нужно отразить требование к минимальным инвестициям.

Если рассматриваем вариант Обеспеченный неработающий иностранец, то отражаем требование в столбце Ежемесячный доход на члена семьи.

Все цифры в долларах или евро.

Потом это всё загрузит программист в базу данных и можно будет делать поиск по параметрам, программа

будет подсказывать, в какой стране человек, исходя из своих данных, может получить ВНЖ.

Также для каждого поля в конце строки пишите ссылку на источник информации (офиц сайт страны или сайт посольства или еще откуда взяли).

Оплата 5р за каждую итоговую строку.