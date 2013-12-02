Всем привет. На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть ...
Заполнить табличку
Переносим все эти страны по алфавиту вверх.
Т.е. в файле будут идти сначала эти страны А-Я, потом остальные страны А-Я.
Далее для каждой страны из первого списка А-Я (образцовая и умеренная стабильность)
нужно найти программы ВНЖ (вид на жительство).
И под страной отдельной строкой каждую программу заполнить по определенным параметрам.
Как должно в итоге выглядеть - вкладываю ваш файл.
Я на примере Словении начал - вы продолжите и покажите по Словении, чтобы я понял, что вы верно меня поняли.
Каждая строка - отдельная программа по ВНЖ.
Как заполнять: если рассматриваем Германию, инвестиции в бизнес. Тогда в строке Накопления нужно отразить требование к минимальным инвестициям.
Если рассматриваем вариант Обеспеченный неработающий иностранец, то отражаем требование в столбце Ежемесячный доход на члена семьи.
Все цифры в долларах или евро.
Потом это всё загрузит программист в базу данных и можно будет делать поиск по параметрам, программа
будет подсказывать, в какой стране человек, исходя из своих данных, может получить ВНЖ.
Также для каждого поля в конце строки пишите ссылку на источник информации (офиц сайт страны или сайт посольства или еще откуда взяли).
Оплата 5р за каждую итоговую строку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг57 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать тексты в разделы с товаром. Тематика женская - белье. Тексты нужны в первую очередь для людей, которые будет интересно читать. Нужен копирайтер, предпочтительно девушка, обязательно с опытом, которая сама ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно в вордовом файле (в приложении) заполнить таблицы с оборудованием, которое якобы имеется на площадках проведения конференций. Всего 10 площадок. Для двух площадок оборудование уже заполнено. Посмотрите как там уже заполнено и ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: - Знания физики (желательно в области энергетики) - Грамотность! - Пунктуальность, ответственность, порядочность - Быть на связи через Skype. - Вовремя сдавать работу. Схема работы: ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта мед.тематики необходимо 20-25 статей по 4 000-6 000 символов (рерайт без источника) Все ключевые запросы предоставим. В заявках указывайте стоимость 1 статьи в 4 000 симв. ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт11 лет назад
Рерайт русских и английских текстов о настольном теннисе с уникальностьюКопирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Написать и оформить статьи для сайта. От 30 штук Простым, живым языком описать принцип работы оборудования, для читателей с различными уровнями знаний физики и химии процессов. Долгосрочный проект. Поэтапная оплата.Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо написать интересный обзор про олимпийские игры в сочи. Идеальный формой исполнения будет обзор/статья - необходимо описание всех моментов: строительство, подготовка, какие-то интересные факты.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуются ответственные грамотные копирайтеры, знакомые с темами недвижимости и финансов. Статьи о кредитах, новости законодательства, случаи из жизни. Важно: логическое изложение материала, грамотность, отсутствие воды в текстах. Оплата: ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад