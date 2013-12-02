Заполнить табличку

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Закрытнет заявок115 просмотров

Переносим все эти страны по алфавиту вверх.

Т.е. в файле будут идти сначала эти страны А-Я, потом остальные страны А-Я.

Далее для каждой страны из первого списка А-Я (образцовая и умеренная стабильность)

нужно найти программы ВНЖ (вид на жительство).

И под страной отдельной строкой каждую программу заполнить по определенным параметрам.

Как должно в итоге выглядеть - вкладываю ваш файл.

Я на примере Словении начал - вы продолжите и покажите по Словении, чтобы я понял, что вы верно меня поняли.

Каждая строка - отдельная программа по ВНЖ.

Как заполнять: если рассматриваем Германию, инвестиции в бизнес. Тогда в строке Накопления нужно отразить требование к минимальным инвестициям.

Если рассматриваем вариант Обеспеченный неработающий иностранец, то отражаем требование в столбце Ежемесячный доход на члена семьи.

Все цифры в долларах или евро.

Потом это всё загрузит программист в базу данных и можно будет делать поиск по параметрам, программа

будет подсказывать, в какой стране человек, исходя из своих данных, может получить ВНЖ.

Также для каждого поля в конце строки пишите ссылку на источник информации (офиц сайт страны или сайт посольства или еще откуда взяли).

Оплата 5р за каждую итоговую строку.

11 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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