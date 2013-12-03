Нужны УНИКАЛЬНЫЕ тексты в с использованием ключей. Есть тексты без ключей. Общее количество знаков - 100-108 тысяч. Надо сделать за 3-4 дня. Оплата - вебмани, рубли. Тема - стройка и автомобили Требования ...
Нужна презентация + ком.пред
Нужна презентация и коммерческое предложение.
Компания существует давно, услуги продвигаем, а вот грамотных материалов нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $150
Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д. Требуется высокое качество результата. Тексты должны получится интересными, завораживающими. Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД. Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто. Задача: -общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок), -поиск актуальных форумов и открытых вопросов ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Необходим кандидат из Сочи. Нужно написать несколько обзоров про олимпийски объекты, ситуацию в целом. Сделать несколько фотографий.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно написать ряд статей на тему приставок, планшетов, мини компьютеров. Более конкретные тематики предоставлю лично при обсуждении, исходники Вы находите сами, благо в сети их великое множество, мне подойдут все на первых порах. Плачу ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день! Необходимо написать 50 статей об охоте и рыбалке по предоставленным ТЗ. Средняя длинна текстов 5000 сбп. Готов платить 1,2$ за 1000 сбп. Для начала отправлю несколько ТЗ для теста и оценки качества ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищу специалиста для перевода с английского на русский и написания статей медицинской тематики (пластическая хирургия и косметология) Работа на длительный срок. Оплата от 3 у.е за 1000 знаков. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен продающий текст для тренинга по контекстной рекламе. Для кого предназначен тренинг: - Если вы только начинаете свой бизнес и хотите запустить контекстную рекламу без лишних трат, которые бывают у неопытных ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад