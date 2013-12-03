Нужен тех. писатель для Хабры (SharePoint/СЭД)

Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД.

Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS for SharePoint (www.eos4sp), способный самостоятельно разобраться в нём, способный писать статьи, ориентированные на сисадминов, программеров и ИТ-специалистов.

Тематики статей - практическое применение нашей системы, настройка SharePoint, отличие и фишички нашей системы, её обслуживание, развёртывание.

Понятно, что такого специалиста найти сложно, это и админ, и чуточку писатель, но готовы наладить активное взаимодействие на постоянной основе. Помощь по тех.вопросам обеспечим.

Если можете и считаете, что подходите нам, пишите, присылайте работы.