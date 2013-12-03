Нужен человек для постоянного написания и размещения статей. Объем работ в день до 10 статей. ЗП в месяц до 15 тыс. руб.
Статьи об одежде для девочек
Нужны статьи об одежде для девочек. Объем 2000. Цена фиксирована - 70 руб. текст
Заявки фрилансеров
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