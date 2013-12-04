Поиск информации о разных странах

Есть список стран, количество около 50.

Нужно найти программы ВНЖ (вид на жительство) для каждой из этих стран.

И под страной отдельной строкой каждую программу заполнить по определенным параметрам.

Параметры такие:

1. накопления,

2. доход ежемесячный.

3. дети автоматически при рождении получают гражданство http://ru.wikipedia.org/wiki/Jus_soli

4.Страна разрешает двойное гражданство с РФ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dual_Citizenship.svg?uselang=ru

5.Климат http://ru.wikipedia.org/wiki/Климат

6.Континент: Азия Европа СевАм ЮжАм Австралия

Каждая строка — отдельная программа по ВНЖ.

Как заполнять: если рассматриваем Германию, инвестиции в бизнес. Тогда в строке Накопления нужно отразить требование к минимальным инвестициям.

Если рассматриваем вариант Обеспеченный неработающий иностранец, то отражаем требование в столбце Ежемесячный доход на члена семьи.

Все цифры в долларах или евро. Также для каждого поля в конце строки пишите ссылку на источник информации (офиц сайт страны или сайт посольства или еще откуда взяли).

Оплата 5р за каждую строку. Всего получится примерно 250 строк для 50ти стран.

Для каждой страны то есть примерно по 5 видов ВНЖ.

Приоритет на срочность, поэтому прошу отзываться фрилансеров, у которых есть свободное от других проектов время.