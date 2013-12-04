Постить в группу VK

Здравствуйте.

Нужен человек который будет постить в группу ВК новости 5 раз в день.

плачу 10 р за новость.

Ничего сложно. Нужно взять картинку и цену с моего сайта, вставить в пост, добавить ссылку и одно предложение скопированное с другого сайта.

Предложения пишите сюда.

приступать сегодня.

в личку скайп не писать - игнор сразу.