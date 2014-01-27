Написание статьи для системы Миралинкс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок192 просмотра

Требуется написание статьи для сайта bbroker.ru, в систему Miralinks (2000 – 2100 символов без пробелов) – 100р/проект (50р/1000симв)

Требования от вебмастера:

Принимаются уникальные, тематические статьи.

Ключевые слова:

магазин спецодежды http://www.liga-spec.ru/

– ключи разбросать по тексту, употребить по 1-2 раза и выделить жирным, ключевые слова с ссылками из задания указать сверху над статьей

Подпись в конце текста:

По материалам сайта http://www.liga-spec.ru/

Пример готовой статьи: http://www.pgvu.ru/promstati14/diskovyezatvory.html

P.s: это задание является тестовым, я ищу копирайтера на постоянку.

Написание статей
11 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$15
3 дня
Спасибо за сотрудничество, будем работать и дальше)
Очень приятно поработать с Артемом! Задания понятные, интересные, оплата быстрая. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$45
1 день
Все в срок и согласно тз, спасибо за работу!
Артем - отличный заказчик! ТЗ в работу выдаются четкие, все расписано до мелочей, что существенно упрощает работу. Проверка, как и оплата, - оперативная. Спасибо за приятное сотрудничество, буду рада его продолжению :)

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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