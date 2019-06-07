Работаю на совесть. Качество и скорость исполнения
Привет.
Резюме будет несколько позже. Пока осваиваюсь.
Вкратце о себе :
- web-developer
- активная разработка с 2010г.
- основное направление : разработка индивидуальных решений с нуля на базе фреймворка Yii, ориентированных на высокие нагрузки и быстродействие
- корпоративные сайты, интернет магазины, desktop приложения под Windows, Linux.
- опыт работы c Joomla, Drupal
- довожу все проекты до конца
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