Работаю на совесть. Качество и скорость исполнения

Привет.

Резюме будет несколько позже. Пока осваиваюсь.

Вкратце о себе :

- web-developer

- активная разработка с 2010г.

- основное направление : разработка индивидуальных решений с нуля на базе фреймворка Yii, ориентированных на высокие нагрузки и быстродействие

- корпоративные сайты, интернет магазины, desktop приложения под Windows, Linux.

- опыт работы c Joomla, Drupal

- довожу все проекты до конца