Нужен оперативный копирайтер

Здравствуйте.

Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день.

Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на страницы коммерческих сайтов

Плачу 30 рублей за тысячу. Оплата на вебмани.