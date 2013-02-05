нужно написать статьи для разделов сайта: - о салоне - акции - распродажа - аксессуары - контакты и статьи: - как примерять платье - какие бывают силуэты платьев в дальнейшем еще нужны будут тексты на эту тематику....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются описания товаров (одежда). Описаний 20 по 250-300 символов каждое.Сегодня.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно грамотное написание статей про тот или иной товар, статьи в 2--5 тыс знаков, чтобы у пользователя после прочтения статьи на сайте сложилось мнение что товар действительно нужен ему и его надо заказать на сайте ...Завершен11 лет назад
Требуется написать продающий текст для одно страничного мини сайта по продаже обучающего видео курса по директ рекламе для новичков. (Директ-Новичок. Пошаговое создание рекламных кампаний в Яндекс директ) Примерный план: • Самая страшная проблема • Усиление проблемы • Решение есть и я ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день. Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время проводится расширение штата компании «Клондайк». Требуются копирайтеры-специалисты, т.е. люди, разбирающиеся не во всех темах сразу, а в каких-то определенных. Что я понимаю под понятием «специалист»? Практический или теоретический опыт ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $15
Рейрайт 10 текстов. Количество символов примерно от 1000 до 2000. Тексты все разные по размеру. Оплата по факту, 1z за 1000 символов. Связь Скайп. Сроки 3-4 дня. Тематика психология, бизнес.Завершен11 лет назад
- $20
Требуется рерайт статей, объем 20 шт. От Вас скорость и качество. Сроки 2 дня. Подробности в личкуЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для наполнения описаний категорий на сайте с фильмами. Пример категорий: Боевики Военные Детективы Детские Документальные Драмы Исторические и т.д. Всего 21 категория. Также необходимо описание для главной страницы сайта. Требуется уникальность от 95% по ETXT. Объем описаний: категории - 500 сбп, главная - 1000 сбп. ...Завершен11 лет назад