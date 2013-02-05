Описания товаров

КопирайтингЗавершен1 заявка116 просмотров
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Требуются описания товаров (одежда). Описаний 20 по 250-300 символов каждое.Сегодня.

11 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все было сделано грамотно, качественно и точно в срок. Кристина знает свое дело, а главное любит то, что делает! Спасибо, доволен.
От сотрудничества с Дмитрием получила исключительно положительные эмоции! Порадовало приятное общение и профессиональный подход к делу! Всем рекомендую.
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