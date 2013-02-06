Описания сувениров и подарков

Когда мне срочно понадобились описания для новых товаров я тут же вспомнила про Надежду, к которой уже однажды обращалась и была тогда очень довольна ее работой. В этот раз я осталась довольна вдвойне! Т.к. Надежда не только написала грамотные и продающие тексты, но и, узнав про срочность моей задачи, выполнила задание в максимально короткие сроки! Это здорово, когда точно знаешь, что человек тебя не подведет! Еще раз огромное спасибо, Надя!