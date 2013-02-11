Написание статей для сайта свадебного салона

Кристина, очень ответственный работник, качественно и в срок выполняет задание. Пробовали работать с разными людьми, но в итоге остановились на текстах Кристины, они всегда качественные и не нуждаются в доработках. А если нужно, Кристина сама подбирает иллюстрации к текстам. будем сотрудничать дальше.