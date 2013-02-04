Копирайтинг на английском

Требуется копирайтер, способный писать стандартные, но интересные тексты (о компании, на главную) для сайта. Возможно, несколько статей. Объём не слишком большой. Если сработаемся, в дальнейшем будут необходимы платные консультации.

Язык написания - английский (необходимость в русском пока под вопросом).

От вас: примеры работ или хотя бы текста на английском (прямые ссылки на текст приветствуются), стоимость вашей работы за 1000 символов (за английский и заодно за русский текст) и примерное время по Киеву, когда вы можете работать.

В личку не пишите - всё равно не буду читать. Мы за честную конкуренцию. Заявки скрыты. Ссылки на примеры работ хотелось бы видеть сразу (хотя бы несколько штук)