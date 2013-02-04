Копирайтинг на английском

КопирайтингЗакрыт9 заявок183 просмотра
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Требуется копирайтер, способный писать стандартные, но интересные тексты (о компании, на главную) для сайта. Возможно, несколько статей. Объём не слишком большой. Если сработаемся, в дальнейшем будут необходимы платные консультации.

Язык написания - английский (необходимость в русском пока под вопросом).

От вас: примеры работ или хотя бы текста на английском (прямые ссылки на текст приветствуются), стоимость вашей работы за 1000 символов (за английский и заодно за русский текст) и примерное время по Киеву, когда вы можете работать.

В личку не пишите - всё равно не буду читать. Мы за честную конкуренцию. Заявки скрыты. Ссылки на примеры работ хотелось бы видеть сразу (хотя бы несколько штук)

11 лет назад
irakolesnikova
Ирина 
40 летПольша
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
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