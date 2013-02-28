Оптимизация сайта на Joomla

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка142 просмотра
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Оптимизация сайта на движке Joomla:

1. Создание saitmap

2. Настройка robots.txt

3. внутренняя перелинковка страниц

4. валидность верстки

5. Настройка вебмастеров Яндекс и Гугл/ советы и так далее

Опыт обязателен!

Оплата ЯД

Joomla
11 лет назад
SI-IUREG
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
11 лет назад
$50
4 дня
Спасибо за быструю и качественную работу и консультацию! Очень доволен, уже видны положительные результаты.
Отличный заказчик, было приятно работать. Своевременная оплата труда, четкое тз, вообщем все на уровне. Советую!
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