Провести внутреннюю оптимизацию блогов

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки168 просмотров
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Доброго времени суток!

Есть два блога, общее количество статей - около 150.

Требуется: внутренняя перелинковка, оптимизация под ключевые слова.

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Оплата в ЯД.

11 лет назад
ELedy
Елена 
38 летКазахстан
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
7 дней
Дмитрий справился с работой на отлично, сразу видно - специалист своего дела. Спасибо!
Елена - отличный заказчик. Чёткое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата! Всё на высоте. Рекомендую данного заказчика, как компетентную и добросовестную девушку. С ув. Сердюков Д.А.
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