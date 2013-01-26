PR сайта на тематических ресурсах

PR сайта на тематических/ около тематических ресурсах (блоги, форумы, статейные сайты)

Игровые автоматы, Покер, Казино, Лотерея

1. Например, ищем в поисковике по слову "казино" сайты где можно было бы оставить сообщение с ссылкой на сайт.

2.Проверяем на noindex или nofollow путем поиска в коде страницы или http://be1.ru/stat/ (возможно использование любого другого софта или скрипта на ваше усмотрение)

3. Если все в порядке...оставляем комментарий, анкор с ссылкой на сайт, сохраняем адрес сообщения/поста (для проверки) и ищем другой сайт. И так далее.

Учтите - Ваши тексты должны быть длинными. Каждый ваш пост должен быть осмысленным (не оставляйте пустых сообщений, пишите строго по теме)

За каждую оставленную ссылку - получать вознаграждение.

Не принимаются ссылки на сайтах UCOZ и прочих сайтах однодневках, а также ресурсы с тИЦ менее 50, PR менее 2

Форма отчетности: Ссылка - параметры тИЦ/PR

Список ключевых слов вышлю.

Оплата за каждую ссылку 2$. Учтите что не все ссылки будут проходить модерацию.

Общий бюджет до 250 у.е./месяц

Все заявки скрыты!