PR сайта на тематических ресурсах

Привет, дорогой фрилансер! С прошедшими Тебя праздниками! Всех благ Тебе и здоровья, успешной работы и богатых клиентов! ) Немного поздравлений, ну а теперь к делу. Для нашего проекта требуется специалист, причем специалист с большой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PR сайта на тематических/ около тематических ресурсах (блоги, форумы, статейные сайты)
Игровые автоматы, Покер, Казино, Лотерея
1. Например, ищем в поисковике по слову "казино" сайты где можно было бы оставить сообщение с ссылкой на сайт.
2.Проверяем на noindex или nofollow путем поиска в коде страницы или http://be1.ru/stat/ (возможно использование любого другого софта или скрипта на ваше усмотрение)
3. Если все в порядке...оставляем комментарий, анкор с ссылкой на сайт, сохраняем адрес сообщения/поста (для проверки) и ищем другой сайт. И так далее.
Учтите - Ваши тексты должны быть длинными. Каждый ваш пост должен быть осмысленным (не оставляйте пустых сообщений, пишите строго по теме)
За каждую оставленную ссылку - получать вознаграждение.
Не принимаются ссылки на сайтах UCOZ и прочих сайтах однодневках, а также ресурсы с тИЦ менее 50, PR менее 2
Форма отчетности: Ссылка - параметры тИЦ/PR
Список ключевых слов вышлю.
Оплата за каждую ссылку 2$. Учтите что не все ссылки будут проходить модерацию.
Общий бюджет до 250 у.е./месяц
Все заявки скрыты!
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