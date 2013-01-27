Ищем SEO специалистов !!! (Tourlicense.com.ua) Tourlicense.com.ua – это специализированный сайт для туристических компаний, по предоставлению услуг в получении туристической лицензии на туроператорскую деятельность. C нами Вы сможете ознакомиться с актуальной информацией в сфере лицензирования туроператорской дейтельности, ...
Обучение основам сео и оптимизации сайта на джумле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток Вам!
Нужна помощь в форме обучения основам СЕО оптимизации сайта - как оптимизировать, как составлять сем ядро, как делать перелинковку, продвигать, настраивать сапу или другие ресурсы на автоматическом или ручном режиме продвижения...
Жду конкретные предложения от специалистов с опытом.
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