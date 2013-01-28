Специалист по семантике, SEO-аудиту и юзабилити

Добрый день.

Мне нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА(открыты и другие вакансии, расположенные ниже в тексте).

Задача:

Есть сайт: http://spec86.ru/, регион: Сургут

Необходимо подобрать 200 ключевых запросов для данного сайта в формате, который я прикрепил.

Запросы "пустышки" не нужны, т.е. те, по которым не будет трафика.

4 столбца: ключевые запросы, базовая частотность по Яндексу, частотность с "!", позиции в Яндексе.

Для подбора запросов не обязательно использовать только регион Сургут, Можно сделать выборку запросов, которыми интересуются в Москве, например, чтобы быть в тренде и знать по каким запросам придут пользователи в ближайшее время. Выслушаю ваши пожелания: что по вашему мнению еще необходимо для подбора семантики.

Требования:

ответственность, креативность, составлять семантику на постоянной основе(по желанию).

Я затрудняюсь оценить стоимость работ, поэтому пожалуйста не забывайте упомянуть:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работ(если можете распишите от чего она зависит)

ВАКАНСИИ:

1. Специалист по сбору семантики(умение пользоваться http://www.key-collector.ru или похожими инструментами)

2. Специалист по Seo аудиту(умение пользоваться сервисом http://saitreport.ru)

3. Специалист по Юзабилити аудиту

4. Специалист по составлению ТЗ на тексты и статьи по готовому распределенному списку запросов

Кого заинтересовало, пишите в личку или в скайп. Я подберу для вас тестовое задание, после выполнения которого, я приму решение о принятии вас в команду!

SEO я занимаюсь 5 лет и ищу помощников для осуществления четко поставленных задач. Это поможет нашей команде брать больше клиентов и еще более успешно продвигать сайты. Такой распред задач позволит заниматься только любимым делом, не отвлекаясь на необходимые дела в SEO.

Не предлагайте пожалуйста продвижение комплексом! Но если вы готовы выполнять работу сразу нескольких специалистов, пишите, посмотрим.

Обращайтесь в skype @roman@gidzu@ - мой логин добавляйте без @