Специалист по семантике, SEO-аудиту и юзабилити

Сайт www.otdelochnik.com требуется продвижение в яндексе по словам "ремонт квартир", " отделка квартир" в регионе Санкт-Петербург. Просьба оценить бюджет и сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Мне нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА(открыты и другие вакансии, расположенные ниже в тексте).
Задача:
Есть сайт: http://spec86.ru/, регион: Сургут
Необходимо подобрать 200 ключевых запросов для данного сайта в формате, который я прикрепил.
Запросы "пустышки" не нужны, т.е. те, по которым не будет трафика.
4 столбца: ключевые запросы, базовая частотность по Яндексу, частотность с "!", позиции в Яндексе.
Для подбора запросов не обязательно использовать только регион Сургут, Можно сделать выборку запросов, которыми интересуются в Москве, например, чтобы быть в тренде и знать по каким запросам придут пользователи в ближайшее время. Выслушаю ваши пожелания: что по вашему мнению еще необходимо для подбора семантики.
Требования:
ответственность, креативность, составлять семантику на постоянной основе(по желанию).
Я затрудняюсь оценить стоимость работ, поэтому пожалуйста не забывайте упомянуть:
1. Срок выполнения
2. Стоимость работ(если можете распишите от чего она зависит)
ВАКАНСИИ:
1. Специалист по сбору семантики(умение пользоваться http://www.key-collector.ru или похожими инструментами)
2. Специалист по Seo аудиту(умение пользоваться сервисом http://saitreport.ru)
3. Специалист по Юзабилити аудиту
4. Специалист по составлению ТЗ на тексты и статьи по готовому распределенному списку запросов
Кого заинтересовало, пишите в личку или в скайп. Я подберу для вас тестовое задание, после выполнения которого, я приму решение о принятии вас в команду!
SEO я занимаюсь 5 лет и ищу помощников для осуществления четко поставленных задач. Это поможет нашей команде брать больше клиентов и еще более успешно продвигать сайты. Такой распред задач позволит заниматься только любимым делом, не отвлекаясь на необходимые дела в SEO.
Не предлагайте пожалуйста продвижение комплексом! Но если вы готовы выполнять работу сразу нескольких специалистов, пишите, посмотрим.
Обращайтесь в skype @roman@gidzu@ - мой логин добавляйте без @
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